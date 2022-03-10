В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи

10.03.2022 09:00

9 марта совместными усилиями спасателей Донбасса, волонтеров, военных, Национальной полиции и Донецкой облгосадминистрации было вывезено в город Покровск 143 человека. Среди эвакуированных жители Волноваха и с. Старобельск. Большинство спасенных воспользовались эвакуационным рейсом от "Укрзалізниці" и выехали в Днепр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В свою очередь, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко опубликовал полный список эвакуированных из разрушенной Волновахи жителей сегодня, 9 марта.

Со списком можно ознакомиться здесь.