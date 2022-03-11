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Архив - Донецкая область

Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда

11.03.2022 08:00
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Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда

11.03.2022 из города Краматорск будут отправлены два эвакуационных поезда, сообщили в Славянской городской ВГА.
- во Львов (номер поезда 142/141), отправление в 9:00;
- на Самбор, Львовская область, отправление в 10:00.
Посадка на поезда будет проходить без билетов.



Теги: Донбасс, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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