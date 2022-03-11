Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда

11.03.2022 08:00

11.03.2022 из города Краматорск будут отправлены два эвакуационных поезда, сообщили в Славянской городской ВГА.

- во Львов (номер поезда 142/141), отправление в 9:00;

- на Самбор, Львовская область, отправление в 10:00.

Посадка на поезда будет проходить без билетов.