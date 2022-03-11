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В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии
11.03.2022 09:00
Сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили россияне в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет значительно, значительно длиннее, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
Но даже без этого за две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области. Среди них:
- 34 объекта электроснабжения;
- 16 объектов газоснабжения;
- 8 объектов водоснабжения;
- 9 медучреждений;
- 2 образовательных учреждения;
- 13 мостов (12 из них - уничтожено полностью);
- 248 многоквартирных и 127 частных домов.
"Все это мы восстановим. Главное - сохранить жизнь наших земляков. Над этим работаем круглосуточно. А россияне пусть уже учат слово «репарация». Они заплатят за все!" — подчеркнул Кириленко.
Теги: Россия, Донбасс, война, разрушения
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