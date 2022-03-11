В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии

11.03.2022 09:00

Сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили россияне в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет значительно, значительно длиннее, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Но даже без этого за две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области. Среди них:

34 объекта электроснабжения;

16 объектов газоснабжения;

8 объектов водоснабжения;

9 медучреждений;

2 образовательных учреждения;

13 мостов (12 из них - уничтожено полностью);

248 многоквартирных и 127 частных домов.

"Все это мы восстановим. Главное - сохранить жизнь наших земляков. Над этим работаем круглосуточно. А россияне пусть уже учат слово «репарация». Они заплатят за все!" — подчеркнул Кириленко.