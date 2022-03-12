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Архив - Донецкая область

График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта

12.03.2022 08:00
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График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта

Расписание эвакуационных поездов в западные области Украины на 12 марта опубликовала городская ВГА Славянска.
Информация по станции Краматорск:

  • В 9:00 до Ужгорода, поезд 45/46;
  • В 9:30 во Львов, поезд 141/142;
  • В 12:00 во Львов, поезд 261/262
  • В 17:40 в Одессу, поезд 91/92.


Теги: Донбасс, Краматорск, эвакуация
 
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