Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе

12.03.2022 14:00

Оператор мобильной связи Киевстар починил в окруженном российскими войсками Мариуполе несколько базовых станций сети мобильной связи в городе и его окрестностях, сообщает пресс-служба компании.

"Появилась связь в Мариуполе!" – сообщили в пресс-службе.

В компании также добавили, что Киевстар выполнил работы по замене разрушенных участков линий связей в Запорожской и Донецкой областях, возобновив 136 базовых станций в регионах.

В результате связь возобновилась также в городах Мелитополь, Мангуш, Приазовское.