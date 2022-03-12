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Архив - Донецкая область

Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе

12.03.2022 14:00
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Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе

Оператор мобильной связи Киевстар починил в окруженном российскими войсками Мариуполе несколько базовых станций сети мобильной связи в городе и его окрестностях, сообщает пресс-служба компании.
"Появилась связь в Мариуполе!" – сообщили в пресс-службе.
В компании также добавили, что Киевстар выполнил работы по замене разрушенных участков линий связей в Запорожской и Донецкой областях,  возобновив 136 базовых станций в регионах.
В результате связь возобновилась также в городах Мелитополь, Мангуш, Приазовское.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Киевстар, восстановление
 
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