На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд

13.03.2022 11:00

В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд Краматорск-Львов погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщили в Укрзализнице.

Обстрел произошел в ночь с 12 на 13 марта вблизи станции Брусин в Донецкой области. Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

"От полученных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу города Славянск, где ей оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Сейчас Укрзализныця прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале города Лиман.