Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям

14.03.2022 15:30

По состоянию на 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино - с. Портовское - пгт. Мангуш- Бердянск - Токмак - Запорожье).

По состоянию на сейчас известно, что мариупольцы, которые выехали на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время, по установленному гуманитарному коридору, соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуировавшихся ждут для оказания первой помощи и дальнейшего размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Контактные лица:

Ремпель Андрей - 067 522 80 18

Погребняк Юлия - 095 277 71 11