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На Донетчине из-за обстрелов 200 тысяч жителей остались без воды
14.03.2022 14:00
В Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, без водоснабжения остались 200 тысяч человек.
Губернатор уточнил, что без воды остались населенные пункты Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское и частично – Доброполье.
Теги: Карловка, водоснабжение, обстрелы, фильтровальная станция
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