Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин

15.03.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин

По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак- Васильевка - Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города.
Напоминаем адрес Центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).



Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх