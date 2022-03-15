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ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку
Ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно является российской. Об этрм заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин на брифинге в украинском медиа-центре, передает УП.
"Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас … Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-то другой боеприпас. Каждый из вас элементарно может посмотреть, что российская пропаганда на протяжении 8-ми лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные Силы обстреливают Донецк и другие города.
Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за 8 лет и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают на протяжении уже более 2-х недель", - отметил он.
Ранее ряд российских СМИ распространили сообщение о том, что по центру Донецка в понедельник нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У". Сообщалось о гибели 20-ти человек и 28 пострадавших.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ракета
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