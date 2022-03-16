Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек

16.03.2022 08:00

Из Мариуполя гуманитарным коридором на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Об этом сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 15 марта.

"Из 4 тысяч автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - сказано в сообщении.