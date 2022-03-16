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Архив - Донецкая область

Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек

16.03.2022 08:00
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Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек

Из Мариуполя гуманитарным коридором на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Об этом сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 15 марта.
"Из 4 тысяч автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор
 
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