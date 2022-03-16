На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных

16.03.2022 15:00

ДонОГА совместно с ОО «Точка доступа» разработали специальный телеграм-бот «Уже в безопасности». Там собрана информация о всех, кого организованно вывезли из Волновахи и Угледара, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.

Найти бот можно по ссылке t.me/SearchUkraine_bot.

Чтобы воспользоваться им, необходимо нажать на «/start» и ввести фамилию.

Следует отметитье, что фамилию надо вводить на украинском языке. Также можно попробовать ввести фамилию, использовав другую букву (е/є, и/і), ведь при составлении списков могли произойти погрешности.

Информация обновляется ежедневно. Если не нашли своих близких сегодня, попробуйте проверить завтра.

Все персональные данные эвакуированных защищены.

Кроме телеграм-бота, можно также обратиться на горячую линию по номеру 0992774571.

График работы: в будни с 09:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 14:00, в воскресенье выходной.

Бот разработан при поддержке Европейского Союза.