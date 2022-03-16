Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных

16.03.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных

ДонОГА совместно с ОО «Точка доступа» разработали специальный телеграм-бот «Уже в безопасности». Там собрана информация о всех, кого организованно вывезли из Волновахи и Угледара, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
Найти бот можно по ссылке t.me/SearchUkraine_bot.
Чтобы воспользоваться им, необходимо нажать на «/start» и ввести фамилию.
Следует отметитье, что фамилию надо вводить на украинском языке. Также можно попробовать ввести фамилию, использовав другую букву (е/є, и/і), ведь при составлении списков могли произойти погрешности.
Информация обновляется ежедневно. Если не нашли своих близких сегодня, попробуйте проверить завтра.
Все персональные данные эвакуированных защищены.
Кроме телеграм-бота, можно также обратиться на горячую линию по номеру 0992774571.
График работы: в будни с 09:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 14:00, в воскресенье выходной.
Бот разработан при поддержке Европейского Союза.



Теги: Донбасс, поиск, эвакуация, телеграм-бот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх