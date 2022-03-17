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Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек
17.03.2022 10:00
Около 11 тысяч людей выехали из Мариуполя в Запорожье за 16 марта. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
"Люди эвакуировались на 2,5 тыс. легковых авто. А тех, кто своим ходом добрались до Бердянска и не смогли продолжить движение, вывезли автобусами в сторону Запорожья. Всего 15 автобусов, в трех из них дети", - сказано в сообщении.
В свою очередь вице-премьер Ирина Верещук добавила, что украинскую колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь. Она уточнила, что всего в Запорожье сегодня прибыло 6426 мариупольцев, из них - 2039 детей.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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