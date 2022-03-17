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Архив - Донецкая область

Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи

17.03.2022 16:00
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Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи

ГСЧС Донетчины опубликовала списки эвакуированных в Покровск, Дружковку и Белозерское людей из г. Мариуполь, г. Волноваха, Волновахского района, начиная с 02.03.2022 по состоянию на 15:00 17.03.2022.
Ознакомиться со списками можно по ссылке.



Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, эвакуация, список
 
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