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Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя
17.03.2022 08:00
Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на facebook-странице журналистки Анны Чудановой.
Всего в списке чуть больше 100 человек.
Место бомбоубежища не раскрывают публично из соображений безопасности людей.
Списки составляла женщина, которая смогла выбраться из бомбоубежища для того, чтобы передать в Международный комитет Красного Креста.
Чуданова призвала вчитаться в списки, особенно тем, у кого остались в Мариуполе родные и, которые не выходят на связь.
Теги: Донбасс, Мариуполь, люди, список, бомбоубежище
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