Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя

17.03.2022 08:00

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на facebook-странице журналистки Анны Чудановой.

Всего в списке чуть больше 100 человек.

Место бомбоубежища не раскрывают публично из соображений безопасности людей.

Списки составляла женщина, которая смогла выбраться из бомбоубежища для того, чтобы передать в Международный комитет Красного Креста.

Чуданова призвала вчитаться в списки, особенно тем, у кого остались в Мариуполе родные и, которые не выходят на связь.