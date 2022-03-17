В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины

17.03.2022 13:00

Войска РФ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса. Об этом 17 марта сообщает МВД Украины.

Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые, среди них – дети.

Под огнем оккупантов оказались Мариуполь, Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Железное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.

Враг стрелял по городам и селам из авиации, реактивных систем Град и Смерч, тяжелой артиллерии.

Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ, — многоэтажные и частные дома, театр, бассейн, магазины, газопровод.

В Мариуполе враг сбросил авиабомбу на драматический театр, где прятались от обстрелов сотни людей, детей. Здание разрушено, количество жертв пока неизвестно. Также разбомблен бассейн, в котором нашли приют женщины с детьми. По информации местных жителей, под завалом оказалась беременная женщина. Кроме того, войска рф обстреляли колонну беженцев, двигавшуюся из города в Запорожье, среди раненых - маленький ребенок, которому спасают жизнь медики.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.