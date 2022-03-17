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В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины
Войска РФ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса. Об этом 17 марта сообщает МВД Украины.
Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые, среди них – дети.
Под огнем оккупантов оказались Мариуполь, Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Железное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.
Враг стрелял по городам и селам из авиации, реактивных систем Град и Смерч, тяжелой артиллерии.
Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ, — многоэтажные и частные дома, театр, бассейн, магазины, газопровод.
В Мариуполе враг сбросил авиабомбу на драматический театр, где прятались от обстрелов сотни людей, детей. Здание разрушено, количество жертв пока неизвестно. Также разбомблен бассейн, в котором нашли приют женщины с детьми. По информации местных жителей, под завалом оказалась беременная женщина. Кроме того, войска рф обстреляли колонну беженцев, двигавшуюся из города в Запорожье, среди раненых - маленький ребенок, которому спасают жизнь медики.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Россия, Донбасс, война, обстрелы
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