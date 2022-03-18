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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта

18.03.2022 09:00
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Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта

18 марта в Донецкой области намечен ряд эвакуационных поездов со станции Краматорск, при условии отсутствия угроз для безопасности движения. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
Поезда на 18.03.2022:
№ 45/46 Ужгород - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск), 14 - ваг., время прибытия уточняется;
№ 277/278 Краматорск - Львов, 13 - ваг., отправление из Краматорска в 13:00.
(Соединенный с п № 296/295 Киев - Краматорск);
№ 279/280 Краматорск - Львов - 13 - ваг., отправление из ст. Краматорск в 16:00.
(Соединенный с п № 298/297 Полтава-Пивд - Краматорск);
№ 138/137 Хмельницкий - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск), 10 - ваг., время прибытия уточняется;
№ 92/91 Одесса - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск), 12 - ваг., время прибытия уточняется;
№ 142/141 Львов - Краматорск, 14 ваг., время прибытия уточняется.



Теги: Донбасс, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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