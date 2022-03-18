Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта

18.03.2022 09:00

18 марта в Донецкой области намечен ряд эвакуационных поездов со станции Краматорск, при условии отсутствия угроз для безопасности движения. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

Поезда на 18.03.2022:

№ 45/46 Ужгород - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск), 14 - ваг., время прибытия уточняется;

№ 277/278 Краматорск - Львов, 13 - ваг., отправление из Краматорска в 13:00.

(Соединенный с п № 296/295 Киев - Краматорск);

№ 279/280 Краматорск - Львов - 13 - ваг., отправление из ст. Краматорск в 16:00.

(Соединенный с п № 298/297 Полтава-Пивд - Краматорск);

№ 138/137 Хмельницкий - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск), 10 - ваг., время прибытия уточняется;

№ 92/91 Одесса - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск), 12 - ваг., время прибытия уточняется;

№ 142/141 Львов - Краматорск, 14 ваг., время прибытия уточняется.