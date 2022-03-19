Последние новости раздела
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта08:00
- Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта09:00
- Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи16:00
- В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины13:00
- Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта09:00
- Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя08:00
- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта10:00
Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта
19.03.2022 08:00
Сегодня, 19 марта, из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда в западные регионы Украины. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
№ 45/46 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, время отправления уточняется.
№ 263/264 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.
№ 265/266 Краматорск - Львов, 21 вагон, отправление со ст. Краматорск в 16:00.
№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов, время отправления уточняется.
№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Теги: Донбасс, Краматорск, эвакуация, поезда
Читайте также:
- Краматорск и Славянск готовы принять эвакуированных из Авдеевки
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов
- Ночью в Краматорске горела гостиница (ФОТО)
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта08:00
- Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек15:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта11:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта09:00
- Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи16:00
- В Северодонецк и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь15:00
- В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины13:00
- На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС12:00
- Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта09:00
- РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта08:00
- Сеть "Сильпо" начинает выдачу гуманитарных продуктовых наборов17:00
- Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек15:00
- В Краматорске рассказали о последствиях ракетного удара по городу13:00
- В ДонОГА сообщили о начале эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска12:30
- Сегодня запланировано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации12:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта11:00
- В Запорожье из Мариуполя прибыли еще 470 автомобилей10:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта09:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи
- Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта
- Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек
- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта
- Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек
- Из Запорожья в Бердянск выехала колонна для эвакуации мариупольцев