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Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта

19.03.2022 08:00
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Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта

Сегодня, 19 марта, из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда в западные регионы Украины. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
№ 45/46 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, время отправления уточняется.
№ 263/264 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.
№ 265/266 Краматорск - Львов, 21 вагон, отправление со ст. Краматорск в 16:00.
№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов, время отправления уточняется.
№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.



Теги: Донбасс, Краматорск, эвакуация, поезда
 
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