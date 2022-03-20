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На Донетчине временно изменился номер вызова скорой помощи
20.03.2022 13:00
В связи с техническими проблемами временно осложнен вызов экстренной медицинской помощи по единому номеру 103, сообщили в городской ВГА Славянска.
Предоставляем временные телефонные номера для связи с Центральной оперативной диспетчерской:
063-309-56-97
099-713-03-29
(0626)-42-06-01
066-191-36-02
063-309-57-11.
Теги: Донбасс, телефон, скорая помощь, изменение
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