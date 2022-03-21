В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье

21.03.2022 09:00

За пять дней из Мариуполя в Запорожье приехало более 41 тысячи человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В частности, он отметил, что за 20 марта в Запорожье прибыли две тысячи мариупольцев. Из них 855 человек были доставлены автобусами из Бердянска.