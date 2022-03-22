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Архив - Донецкая область

На севере Донетчины не работает связь Vodafone

22.03.2022 11:00
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На севере Донетчины не работает связь Vodafone

Сегодня в Славянске и регионе пропала мобильная связь Vodafone, сообщает Карачун.
В то же время продолжает работать LIFECELL. Абоненты Vodafone могут переподключиться на него, так как с 13 марта в Украине работает национальный роуминг.
Инструкция:

  • Отключить автовыбор сети.
  • На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
  • На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
  • Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
  • Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
  • Проверить возможность исходящего звонка, SMS
  • Не забываем раз в день вручную пытаться вернуться к своему оператору сотовой сети. И помним – некоторые услуги могут сбоить.


Теги: Донбасс, Славянск, Vodafone, проблемы
 
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