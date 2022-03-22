На севере Донетчины не работает связь Vodafone

22.03.2022 11:00

Сегодня в Славянске и регионе пропала мобильная связь Vodafone, сообщает Карачун.

В то же время продолжает работать LIFECELL. Абоненты Vodafone могут переподключиться на него, так как с 13 марта в Украине работает национальный роуминг.

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