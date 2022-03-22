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Архив - Донецкая область

При обстреле Авдеевки погибли пять человек

22.03.2022 08:00
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При обстреле Авдеевки погибли пять человек

За сутки 21 марта в результате атаки российских войск на город Авдеевка в Донецкой области погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко.
Кроме погибших, еще 20 человек получили ранения.
"Так сейчас выглядит Авдеевка. Ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - написал губернатор и обнародовал фото горящего города.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы, раненые, погибшие
 
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