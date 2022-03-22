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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта
Из Краматорска сегодня ожидаются 6 поездов на запад Украины 22 марта. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;
– п № 275/274 Краматорск – Львов, 14 вагонов отправления из Краматорска в 13:00;
– п № 277/276 Краматорск – Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;
– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
– п № 92/91 Лозовая – Одесса (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Также сегодня запланирован очередной эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00. Далее - пересадка на поезда в Донецкой области.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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