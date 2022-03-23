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Архив - Донецкая область

Из Покровска в Днепр сегодня отправится эвакуационный поезд

23.03.2022 15:00
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Из Покровска в Днепр сегодня отправится эвакуационный поезд

Сегодня из Покровска отправят эвакуационный поезд в Днепр. Об этом сообщает Мирноградский городской совет.
"Эвакуационный поезд из Покровска в Днепр отправится сегодня без изменений - в 16:10. Предпочтение при посадке отдается детям, женщинам и пожилым людям", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, поезд, эвакуация, Днепр, Покровск
 
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