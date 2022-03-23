Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта

23.03.2022 08:00

Сегодня, 23 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook.

Информация о поездах на 23.03.2022:

– п № 46/45 Ужгород – Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – 14 вагонов;

– п № 279/278 Краматорск – Львов – 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00. (сцепка п № 288/287 им. Т. Шевченко – Краматорск);

– п № 285/284 Краматорск – Львов – 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00; (сцепка п № 287/286 Полтава-Юг – Краматорск);

– п № 138/137 Хмельницкий - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – 10 вагонов;

– п № 142/141 Львов – Лозовая – 14 вагонов, время прибытия уточняется.