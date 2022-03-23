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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта
Сегодня, 23 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook.
Информация о поездах на 23.03.2022:
– п № 46/45 Ужгород – Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – 14 вагонов;
– п № 279/278 Краматорск – Львов – 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00. (сцепка п № 288/287 им. Т. Шевченко – Краматорск);
– п № 285/284 Краматорск – Львов – 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00; (сцепка п № 287/286 Полтава-Юг – Краматорск);
– п № 138/137 Хмельницкий - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – 10 вагонов;
– п № 142/141 Львов – Лозовая – 14 вагонов, время прибытия уточняется.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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