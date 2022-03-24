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Архив - Донецкая область

На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики

24.03.2022 17:00
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На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики

237 тонн гуманитарной помощи прибыло сегодня на Донетчину. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
"237 тонн гуманитарной помощи от министерства соцполитики прибыло сегодня на Донетчину.
Это - 39,6 тыс продуктовых наборов для уязвимых групп населения. В наборы входят продукты первой необходимости: крупы, макароны, мясные консервы, масло, сахар, печенье.
Донецкая областная военная администрация приняла груз и уже начала передавать гуманитарную помощь общинам.
Спасибо всем, кто помогает нам во времена тяжелых испытаний!", — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, продукты, гуманитарная помощь
 
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