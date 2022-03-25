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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 25 марта
Сегодня, 25 марта, с Донбасса отправятся очередные поезда на запад Украины. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
п. № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 8:30-9:00;
п. № 290/289 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;
п. №292/291 Краматорск - Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;
п. № 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов;
п. №142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Также ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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