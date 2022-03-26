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В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
Группировка "ДНР" разрешила до 1 июля 2022 года использовать украинскую гривну наравне с российским рублем. Такое "решение" принял главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Теперь юридические лица и ФЛП в ОРДО должны параллельно с рублями принимать от физлиц и в некоторых случаях от юридических лиц наличную гривну", — сообщают ресурсы ОРДО.
При этом предусматривается, что при определении цен на товары, работы и услуги будет применяться "официальный курс" в размере 2,5 рубля за одну гривну. На товарах должны быть указаны цены и в рублях, и в гривнах, а в чеках и квитанциях суммы будут указываться в рублях по курсу 2,5, не зависимо от валюты, которой оплачивался товар.
В то же время безналичный расчет возможен только в рублях.
Следует отметить, что в ОРЛО подобное решение было принято 17 марта.
Теги: Донбасс, гривня, ОРДО
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