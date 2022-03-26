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В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
26.03.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях за день 25 марта украинские защитники отбили девять атак вражеской армии. Такие данные приводит пресс-служба Операции объединенных сил.
Как указано, в ходе боевых действий на Донбассе украинские защитники уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в регионе сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
"Общие потери захватчиков составили около 170 человек", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, война, ООС
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