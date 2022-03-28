ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак

28.03.2022 10:00

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группы Объединённых сил за прошедшие сутки успешно отражено 5 атак противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

27 марта украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника.

Всего за прошедшую неделю подразделения Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки.

Наши воины уничтожили 80 танков, 72 единицы бронетанковой и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3» и захватили пять БМП-3 оккупантов.