Последние новости раздела
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну15:00
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе09:00
На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов
29.03.2022 10:00
В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В течение минувшего дня украинские бойцы уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
Читайте также:
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери
- Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле11:00
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов10:00
- Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра16:00
- МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев15:00
- Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн14:00
- Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут12:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак