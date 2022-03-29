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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта
Сегодня, 29 марта, из Краматорска планируется отправление ряда эвакуационных поездов. Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
Это следующие маршруты:
№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;
№ 274/273 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;
№ 276/275 Краматорск - Львов, 21 вагон, отправление из Краматорска в 16:00;
№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов;
№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Также планируется очередной эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00.
Место сбора в Северодонецке для отправки на поезд - возле городского Дворца культуры в 10:00.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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