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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта
30.03.2022 09:00
Укрзализныця обнародовала график движения эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта.
Поезда будут курсировать из Краматорска:
13:00 - №278/277 Краматорск – Львов;
16:00 - №280/279 Краматорск – Львов.
Кроме того, будут отправлены следующие поезда:
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - 7931 Покровск – Днепр.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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