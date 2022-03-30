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В Покровск доставили гумпомощь от Фонда Ахметова
30.03.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова доставил сегодня в Покровск гуманитарную помощь для жителей Донецкой области, сообщает пресс-служба фонда.
В город привезли 4 тысячи продуктовых наборов. Это первая часть гуманитарки, которая предназначена для Бахмутского района.
В наборах – мука, макароны, сахар, тушенка, паштет и печенье.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Покровск, фонд Рината Ахметова
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