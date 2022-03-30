Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-19

30.03.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-19

Война остается главной темой всех новостей. Из-за этого информация об эпидемии коронавируса отошла на второй план. Но опасность заболеть не исчезла, и забывать об этом не стоит, сообщает ВГА Славянска.
"Сегодня Славянск получит партию вакцины BioNTech/Pfizer. Желающие сделать прививку могут обратиться к своему семейному врачу.
Вакцинация будет проводиться на базе амбулаторий первичной медицины с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00.
Также напоминаем о необходимости ношения защитных масок в общественных местах. К сожалению, в последнее время многие пренебрегают этим правилом", - говорится в сообщении.
Телефоны для справок:
№1 066 103 07 41
№2 066 103 60 09
№3 066 103 53 03
№4 066 103 85 65
№5 066 103 12 55
№6 066 103 53 26
№7 066 103 66 26
№8 066 103 60 08
№9 066 103 00 09
№10 066 103 05 35.



Теги: Славянск, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх