В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-19

30.03.2022 15:00

Война остается главной темой всех новостей. Из-за этого информация об эпидемии коронавируса отошла на второй план. Но опасность заболеть не исчезла, и забывать об этом не стоит, сообщает ВГА Славянска.

"Сегодня Славянск получит партию вакцины BioNTech/Pfizer. Желающие сделать прививку могут обратиться к своему семейному врачу.

Вакцинация будет проводиться на базе амбулаторий первичной медицины с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00.

Также напоминаем о необходимости ношения защитных масок в общественных местах. К сожалению, в последнее время многие пренебрегают этим правилом", - говорится в сообщении.

Телефоны для справок:

№1 066 103 07 41

№2 066 103 60 09

№3 066 103 53 03

№4 066 103 85 65

№5 066 103 12 55

№6 066 103 53 26

№7 066 103 66 26

№8 066 103 60 08

№9 066 103 00 09

№10 066 103 05 35.