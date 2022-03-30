Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС ВСУ отбили четыре атаки врага

30.03.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС ВСУ отбили четыре атаки врага

За сутки 29 марта военнослужащие ВСУ отбили четыре атаки вражеских войск. Противник понес, в том числе, потери в личном составе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, на Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков.
В ходе боевых действий были уничтожены семь танков, семь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, а также одно противотанковое орудие МТ-12 армии РФ.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх