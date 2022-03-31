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Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины
31.03.2022 15:00
В Донецкой области аварийным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах в шести районах – Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и Торецком, сообщили в компании.
"12000 семей в Донецкой области снова со светом. К сожалению, без электричества остаются еще 186 городов и сел", - говорится в сообщении.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
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