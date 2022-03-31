Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины

31.03.2022 15:00

В Донецкой области аварийным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах в шести районах – Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и Торецком, сообщили в компании.

"12000 семей в Донецкой области снова со светом. К сожалению, без электричества остаются еще 186 городов и сел", - говорится в сообщении.