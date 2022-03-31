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Россия поообещала "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя - Верещук
Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга, 31 марта, объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвало украинскую сторону сделать то же самое. Об этом вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила в комментарии УП.
Москва требует от Киева гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, письменно сообщить об этом российской стороне, а также представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международному Комитету Красного Креста, обеспечить безопасное движение автобусов по согласованным маршрутам.
"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного Комитета Красного Креста о подтверждении Россией готовности открыть доступ гуманитарной колонне из Мариуполя с транзитом через Бердянск. По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов", - уточнила она.
Также согласованы коридоры:
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
На пути в Запорожье в гуманитарную колонну из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном автотранспорте.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, режим тишины
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