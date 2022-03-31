В Авдеевке организовали выдачу стройматериалов для ремонта поврежденных окон

31.03.2022 17:00

Авдеевская военно-гражданская администрация объявила раздачу строительных материалов для жителей города, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Авдеевской ВГА.

Для получения пленки и других материалов для закрытия окон (по размерам предварительного заказа!!) обращаться в ЖКХ No4 (ул. Коммунальная, 12) с 9-00 до 13-00 по будням. Ответственный: Дмитрий Линёв 050-487-80-66.

Кроме того, чтобы избежать очередей, людей также будут обзванивать по ранее составленному списку.

Если вы сами не можете определиться с размером окон или возраст и состояние здоровья не позволяют это сделать, звоните 0506659558 - Виктор Николаеович вам поможет.