Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 1 апреля

01.04.2022 11:00

Сегодня, 1 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает УЗ.

Информация о поездах:

13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов;

16:00 - № 276/275 Краматорск - Львов.

14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.