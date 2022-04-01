Военнослужащие Объединенных сил за сутки отбили 7 атак врага

01.04.2022 08:00

Военнослужащие Объединенных сил в течение минувших суток успешно отбили 7 атак врага на Донбассе. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа "Орлан-10".