В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага

02.04.2022 09:00

Военнослужащие группировки Объединенных сил за минувшие сутки успешно отбили 9 атак врага. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ООС.

«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил за текущие сутки были успешно отражены 9 атак врага», - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские защитники нанесли потери российским захватчикам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.