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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля

03.04.2022 08:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.
Информация о поездах дальнего следования:

  • поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы для жизни возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;
  • поезд № 274/273 Краматорск – Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;
  • поезд № 276/275 Краматорск – Львов, 20 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;
  • поезд № 278/279 Краматорск – Львов, 15 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;
  • поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
  • поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов время отправления уточняется.

При наличии мест и отсутствии угрозы жизни поезда останавливаются на станции Славянск.
Также с Донбасса проследуют следующие пригородные поезда:
14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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