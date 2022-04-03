ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов

03.04.2022 10:00

Украинские защитники продолжают оборонять нашу землю от наступления орды оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, воины ВСУ уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника", - сказано в сообщении.