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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля

05.04.2022 08:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, планируется отправка ряда эвакуационных поездов с Донбасса. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Информация о поездах:
№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;
№ 274/273 Краматорск - Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;
№ 276/275 Краматорск - Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;
№ 278/277 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 18:00;
№ № 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов, ориентировочно в 15:00;
№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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