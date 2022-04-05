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В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска
05.04.2022 13:30
Из-за обстрелов на Донбассе и повреждения железнодорожных путей ряд эвакуационных поездов из Краматорска задерживается, сообщает пресс-служба УЗ.
Согласно информации, поезд 45/46 в Ужгород ожидается в Краматорске в 13:55.
Поезд 141/142 во Львов двигается от Полтавы в Лозовую и ожидается по Краматорску в районе 15:15.
Время подачи дополнительного эвакопоезда 273/274 в направлении Львова будет сообщено отдельно.
Пассажирам, ожидающим поезда по Лозовой, рекомендовано воспользоваться электричками в 13:00 и 14:00 в Полтаву, а также дополнительным эвакорейсом от Лозовой во Львов после 16:00.
Теги: Краматорск, Укрзализниця, задержка, поезда
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