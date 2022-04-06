Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля

06.04.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля

Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ.
Расписание эвакуационных поездов:
Краматорск:
13:00 - 274/273 Краматорск – Львов
16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
17:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Другие:
13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - 7931 Покровск - Днепр
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.



Теги: Донбасс, Укрзализниця, эвакуация, поезда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх