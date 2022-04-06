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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля
06.04.2022 10:00
Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ.
Расписание эвакуационных поездов:
Краматорск:
13:00 - 274/273 Краматорск – Львов
16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
17:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Другие:
13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - 7931 Покровск - Днепр
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, эвакуация, поезда
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