Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля

06.04.2022 10:00

Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ.

Расписание эвакуационных поездов:

Краматорск:

13:00 - 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

17:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Другие:

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск - Днепр

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.