В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи

06.04.2022 13:00

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.

"Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет!" - отметил глава региона.