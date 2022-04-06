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Архив - Донецкая область

ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага

06.04.2022 09:00
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ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага. Об этом информируют в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника.
Также наши воины захватили один российский танк.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага".



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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