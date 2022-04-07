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Архив - Донецкая область

График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля

07.04.2022 08:00
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График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля.
В частности, железнодорожный транспорт назначен из следующих городов:
Краматорск
10:00 - 274/273 Краматорск – Львов
16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
18:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Покровск
12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки
13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Новозолотаревка
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая.



Теги: Донбасс, Укрзализниця, эвакуация, поезда
 
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